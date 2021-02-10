Петроградский районный суд Петербурга сегодня рассмотрит иск историка Олега Соколова к Первому каналу телевидения. Авторы документа требуют удалить выпуск передачи «Док-Ток».

В программе, которая вышла в эфир в октябре прошлого года, бывшая возлюбленная Олега Соколова Екатерина Пржигодзкая рассказала, что он якобы её избивал, душил, таскал за волосы, привязывал к столу. Однако по мнению адвоката историка Александра Торгашева, это неправда. Он рассказал 78-му телеканалу, что был конфликт со взаимными оскорблениями, который закончился двумя оплеухами от Соколова, после чего тот сразу извинился. Историк требует опровержения на Первом канале и символической компенсации по тысяче рублей от распространителя передачи и Пржигодзкой. Ранее суд не удовлетворил похожий иск Соколова к той же бывшей студентке и компании ГПМ «Развлекательное телевидение». Историк просил удалить другой фильм о его взаимоотношениях с бывшей возлюбленной, однако суд отказал ему в этом требовании.

Олега Соколова осудили на двенадцать с половиной лет колонии строго режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия.