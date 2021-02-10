Интернет-издание «Проект» утверждает, что структуры банка «Россия» купили бывшую дачу Леонида Брежнева в Крыму. Между тем, говорится в расследовании журналистов, обладать этой резиденцией мечтал президент России Владимир Путин. Сейчас на даче «Глициния» возле Ялты идут строительные работы, ее готовят к визиту высоких гостей. До этого она много лет простояла заброшенной. Главным акционером банка «Россия» является ближайший друг президента Путина, Юрий Ковальчук.