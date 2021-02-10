Интернет-издание «Проект» утверждает, что структуры банка «Россия» купили бывшую дачу Леонида Брежнева в Крыму. Между тем, говорится в расследовании журналистов, обладать этой резиденцией мечтал президент России Владимир Путин. Сейчас на даче «Глициния» возле Ялты идут строительные работы, ее готовят к визиту высоких гостей. До этого она много лет простояла заброшенной. Главным акционером банка «Россия» является ближайший друг президента Путина, Юрий Ковальчук.
2021-02-10T10:05:15+03:00
2021-02-10T10:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 10 февраля 2021
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