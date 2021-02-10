Красноярские власти предъявят новые претензии к «Норникелю» о возмещении вреда объектам природы после разлива топлива в Норильске. Точная сумма ущерба станет известна уже в ближайшую неделю.

В мае прошлого года один из резервуаров хранения дизтоплива в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в результате чего в почву попало свыше 20 тысячи тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. «Норникель» не согласился с методикой расчета, и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше. Однако Арбитражный суд Красноярского края в начале февраля 2021 года почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора.

Как сообщил журналистам глава краевого правительства Юрий Лапшин, работа по изучению ущерба, нанесенного водным объектам и почве в близлежащих местах, а также беспозвоночным животным, млекопитающим и птицам практически завершена. Руководство ркгиона в течение недели предъявят Норникелю претензионное письмо.

Ранее дополнительные претензии к «Норникелю» по возмещению вреда объектам природы анонсировал губернатор Красноярского края Александр Усс.