СК попросил суд о заочном аресте Волкова, возглавляющего сеть региональных штабов Навального

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте Леонида Волкова — руководителя сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального.

«В суде зарегистрировано ходатайство органа следствия об избрании в отношении Волкова Леонида Михайловича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

По данным суда, Волков объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что Волкову заочно предъявлено обвинение в склонении в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий (ч 2. ст. 151.2 УК РФ).

Как отмечали в СКР, в центральном аппарате ведомства «продолжается расследование уголовного дела по факту вовлечения через сеть Интернет сторонниками А.Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни».