Из спецприемника в Сахарово, по сообщения волонтеров, вовремя не выпустили около ста человек

Из спецприемника в Сахарово, по сообщения волонтеров и журналистов, вовремя не выпустили около ста человек, хотя у них истек срок ареста.

Большая группа людей должна была выйти из Сахарово еще ночью. Но у центра временного содержания неожиданно установили блокпосты и потребовали, чтобы встречающие отогнали свои автомобили минимум на 150 метров. Об этом на своих страницах в социальных сетях написала журналистка Елизавета Нестерова, которая все эти дни помогала арестованным. Она также отметила, что предыдущие пять дней никто машины убирать не требовал.

На горячей линии МВД вопрос журналистки причинах таких мер переадресовали в ДПС, а там, в свою очередь объяснили это попыткой пресечь возможные массовые беспорядки.

Позднее руководство Сахарово до 6 утра объявило перерыв в работе. Никого из задержанных до этого времени выпускать не планировали.

Фактически, по сообщениям интернет-издания «Медиазона», первые арестованные вышли с территории спецприёмника в 8 утра.

Отбывать административный арест в Сахарово, по данным правозащитников, были отправлены более 800 человек.

В МВД ситуацию официально пока не комментировали.