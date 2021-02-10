Всемирная организация здравоохранения считает, что прирост случаев заражения коронавирусом в мире замедляется. Также меньше стали регистрировать смертей, говорят эксперты этой структуры, однако их беспокоит, что растет число стран, где обнаруживают новые мутации вируса. В частности, британский вариант зарегистрирован уже в 86 странах, так называемый южноафриканский в 44, а бразильский в 15. Всего в мире, по данным американского исследовательского Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано почти 107 миллионов случаев заражения коронавирусом. Скончались более 2,3 миллиона человек.