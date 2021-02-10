Всемирная организация здравоохранения считает, что прирост случаев заражения коронавирусом в мире замедляется. Также меньше стали регистрировать смертей, говорят эксперты этой структуры, однако их беспокоит, что растет число стран, где обнаруживают новые мутации вируса. В частности, британский вариант зарегистрирован уже в 86 странах, так называемый южноафриканский в 44, а бразильский в 15. Всего в мире, по данным американского исследовательского Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано почти 107 миллионов случаев заражения коронавирусом. Скончались более 2,3 миллиона человек.
2021-02-10T09:58:26+03:00
2021-02-10T10:01:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788180-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3398464.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:58, 10 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…