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09:33, 10 февраля 2021

Лидера коренных новозеландцев маори исключили из парламента страны за отказ надевать галстук

Лидера коренных новозеландцев маори исключили из парламента страны за отказ надевать галстук. Равири Вайтити настаивает, что принуждение к определенному стилю одежды является нарушением его прав и попытке подавить коренную культуру народа, — передает агентство Reuters. Инцидент произошел во время одного из заседаний, когда депутат пытался задать вопрос, а спикер несколько раз напомнил ему, что по правилам парламентарий может задавать вопросы только в том случае, если он надевает галстук. Вайтити вместо этого надел специальный кулон. Руководство парламента признает, что данная традиция устарела, однако большинство депутатов просили сохранить такое правило.



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