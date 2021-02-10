Лидера коренных новозеландцев маори исключили из парламента страны за отказ надевать галстук. Равири Вайтити настаивает, что принуждение к определенному стилю одежды является нарушением его прав и попытке подавить коренную культуру народа, — передает агентство Reuters. Инцидент произошел во время одного из заседаний, когда депутат пытался задать вопрос, а спикер несколько раз напомнил ему, что по правилам парламентарий может задавать вопросы только в том случае, если он надевает галстук. Вайтити вместо этого надел специальный кулон. Руководство парламента признает, что данная традиция устарела, однако большинство депутатов просили сохранить такое правило.

