Удмуртия стала первым российским регионом, где отменили обязательное ношение масок. Глава республики Александр Бречалов объявил, что новые правила будут действовать с пятницы. Решение властей он объяснил тем, что многие жители региона уже переболели коронавирусом. В то же время Бречалов попросил людей носить маску в общественных местах, в том числе, в транспорте, магазинах и театрах. С сегодняшнего дня в Удмуртии снимают ограничения на работу заведений общепита и культурно-досуговых учреждений.