Удмуртия стала первым российским регионом, где отменили обязательное ношение масок. Глава республики Александр Бречалов объявил, что новые правила будут действовать с пятницы. Решение властей он объяснил тем, что многие жители региона уже переболели коронавирусом. В то же время Бречалов попросил людей носить маску в общественных местах, в том числе, в транспорте, магазинах и театрах. С сегодняшнего дня в Удмуртии снимают ограничения на работу заведений общепита и культурно-досуговых учреждений.
2021-02-10T09:32:13+03:00
2021-02-10T09:33:57+03:00
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09:32, 10 февраля 2021
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