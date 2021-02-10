Преподавателя колледжа в Новосибирске уволили после участия в акции в поддержку Алексея Навального, — рассказала депутат новосибирского Горсовета Хельга Пирогова. Она же опубликовала документ об увольнении преподавателя.

Руководство учебного заведения, как следует из бумаг, посчитало, что запись в социальных сетях, которую оставил Алексей Алексеев, призывала учеников к участию в шествии и таким образом преподаватель манипулировал несовершеннолетними.

23 января в поддержку Алексея Навального в Новосибирске, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, были задержаны более ста человек.