Сразу 2 фильма российских режиссеров попали в короткие списки претендентов на Оскар. Об этом сообщается на сайте премии американской киноакадемии.

Среди претендентов – документальная лента «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского. Черно-белый документальный фильм рассказывает о жизни свиноматки Гунды и ее поросят. А также о двух коровах, одноногой курице и других обитателях норвежской фермы. Картина повествует о красоте животного мира и проповедует вегетарианство. Одним из исполнительных продюсеров фильма является известный голливудский актер Хоакин Феникс — экоактивист и защитник прав животных.

Ранее фильм «Гунда» был представлен на Берлинском кинофестивале и получил восторженные отзывы зрителей. А газета The New York Times назвала работу русского режиссера «изысканно-красивым взглядом на животный мир».

Другим российским фильмом, претендующим на Оскар, стала драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». В ней рассказывается о разгоне мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Номинантов на премию американской киноакадемии назовут 15 марта, а вручат награды 25 апреля.