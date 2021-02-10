Из спецприемника в Сахарово, по словам волонтеров, не выпустили около ста человек, у кого закончился срок ареста

Из спецприемника в Сахарово, по словам волонтеров, минувшей ночью не выпустили около ста человек, у кого закончился срок административного ареста. Как написала в своем Твиттере журналист Елизавета Нестерова, которая оказывает помощь арестованным, сотрудники спецприемника объяснили это необходимостью сделать перерыв. Кроме того, добавила Нестерова, полицейские заставили родственников арестантов и волонтеров отогнать машины от здания на 150 метров и дальше. Разместить какие-либо указатели в сторону стоянки они не разрешили. В ДПС лишь пояснили, что установили блок-пост на случай массовых беспорядков, добавила Нестерова. Отбывать административный арест в Сахарово, по данным правозащитников, были отправлены более 800 человек.