Из спецприемника в Сахарово, по словам волонтеров, не выпустили около ста человек, у кого закончился срок ареста

Из спецприемника в Сахарово, по словам волонтеров, минувшей ночью не выпустили около ста человек, у кого закончился срок административного ареста. Как написала в своем Твиттере журналист Елизавета Нестерова, которая оказывает помощь арестованным, сотрудники спецприемника объяснили это необходимостью сделать перерыв. Кроме того, добавила Нестерова, полицейские заставили родственников арестантов и волонтеров отогнать машины от здания на 150 метров и дальше. Разместить какие-либо указатели в сторону стоянки они не разрешили. В ДПС лишь пояснили, что установили блок-пост на случай массовых беспорядков, добавила Нестерова. Отбывать административный арест в Сахарово, по данным правозащитников, были отправлены более 800 человек.
2021-02-10T09:04:38+03:00
2021-02-10T09:04:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788166-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:04, 10 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…