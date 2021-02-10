Генконсульство США во Владивостоке может закрыться уже к весне, предполагают в российском МИДе. Такую оценку в ведомстве дают на фоне решения Вашингтона о прекращении работы еще нескольких диппредставительств.

Решение о закрытии генконсульства на Дальнем Востоке, подчеркивают в МИДе, принято Госдепартаментом США в одностороннем порядке. Все формальности позволят завершить работу дипмиссии в регионе, по словам представителя российского ведомства, уже в ближайшие месяцы. Вместе с тем, сокращение американского диппредставительства был утверждено еще при администрации Дональда Трампа. Из-за этого в российском МИДе выразили надежду, что Вашингтон при новом президенте Джо Байдене пересмотрит свое решение. В качестве одного из обоснования во внешнеполитическом ведомстве привели то, что Приморский край активно развивает свое сотрудничество с зарубежными партнерами.

В декабре прошлого года администрация Трампа, на тот момент еще президента США, уведомила Конгресс о закрытии двух оставшихся в России консульств. Одно – во Владивостоке – предполагается закрыть навсегда. Работа генконсульства в Екатеринбурге, как ожидается, будет пока только приостановлена. В результате диппредставительство США останется лишь в Москве. В Госдепартаменте свое решение поясняли «оптимизацией работы миссии» Соединенных Штатов и соображениями безопасности.

В 2017 году Россия ограничила число американских дипломатов, которым разрешено работать в стране. Спустя год Москва закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге, а Вашингтон – представительство России в Сиэтле. Сейчас в Штатах работают посольство России в Вашингтоне и генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке.