Сенат США приступил к обсуждению импичмента бывшего президента Дональда Трампа. За признание этой процедуры конституционной проголосовали 56 сенаторов, в том числе шестеро однопартийцев Трампа по Республиканской партии. Против выступили 44 члена палаты. В ходе слушаний слово дали адвокатам экс-президента. Один из них Дэвид Шон сравнил происходящее с Гражданской войной, которая бушевала в стране в середине 19-го столетия.

Юрист добавил, что Трампу не предоставили необходимые правовые процедуры. Как долго продлится обсуждение вопроса об импичменте Трампа пока не уточняется.