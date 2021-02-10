Сразу два российских фильма попали в короткий список американской кинопремии «Оскар». Это Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле демонстрации рабочий в Новочеркасске в 1962 году. Он будет бороться за премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, в списке претендентов на звание лучшего документального полнометражного фильма оказалась лента «Гунда» Виктора Косаковского. В фильме не звучит человеческая речь, он посвящен жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы.
2021-02-10T08:34:59+03:00
2021-02-10T08:34:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 10 февраля 2021
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