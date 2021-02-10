Около ста волонтеров Олимпиады в Токио отказались от участия из-за скандала вокруг главы оргкомитета. Ёсиро Мори обвинили в сексизме из-за его высказываний на одном из заседаний. По его мнению, увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Как передает японский телеканал NHK, также о бойкоте мероприятий, связанных с Олимпийскими играми, объявил один из участников эстафеты олимпийского огня. Мори уже принес публичные извинения за свои слова. В то же время он добавил, что не намерен оставлять свой пост.
2021-02-10T08:34:26+03:00
2021-02-10T08:34:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788142-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 10 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…