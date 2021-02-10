Около ста волонтеров Олимпиады в Токио отказались от участия из-за скандала вокруг главы оргкомитета. Ёсиро Мори обвинили в сексизме из-за его высказываний на одном из заседаний. По его мнению, увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Как передает японский телеканал NHK, также о бойкоте мероприятий, связанных с Олимпийскими играми, объявил один из участников эстафеты олимпийского огня. Мори уже принес публичные извинения за свои слова. В то же время он добавил, что не намерен оставлять свой пост.