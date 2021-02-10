В деле бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала появился МСП-Банк. Как пишет газета «Коммерсантъ», главу кредитной организации Дмитрия Голованова обвинили в злоупотреблениях с компаниями Фургала и его семьи. Речь идет о выдаче миллиардных кредитов, которые так и не были возвращены. Сам Голованов по решению Басманного суда был помещен под домашний арест. Его делом, по сведениям газеты, занимается следователь, который входит в бригаду по делу Фургала.
2021-02-10T08:34:11+03:00
2021-02-10T08:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 10 февраля 2021
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