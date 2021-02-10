Красноярские власти в течение недели предъявят новые претензии к Норникелю из-за ущерба на ТЭЦ в Норильске, сумму подсчитывают. Об этом сообщает РИА со ссылкой на правительство региона.
2021-02-10T08:33:54+03:00
2021-02-10T08:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 10 февраля 2021
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