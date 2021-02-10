Генеральное консульство США во Владивостоке может окончательно закрыться к середине весны. В российском МИДе сказали, что это одностороннее решение Вашингтона. В то же время представитель ведомства выразил надежду, что новая администрация американского президента пересмотрит его, поскольку, по словам дипломата, такой шаг идет вразрез с общими тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края.

О решении закрыть консульство Госдепартамент США объявил в конце прошлого года. Тогда же было принято решение приостановить работу дипломатического представительства США в Екатеринбурге.