Американский Сенат признал конституционным процедуру импичмента Дональда Трампа. Вместе с демократами такую резолюцию поддержали шестеро республиканцев, однопартийцев экс-президента страны. Впрочем, как говорят эксперты, это еще не значит, что впоследствии они также поддержат решение об импичменте. За это должны проголосовать две трети палаты, такого количества сенаторов у демократов нет. В первый день слушаний в Сенате выступили обвинители из Палаты представителей Конгресса и адвокаты Трампа. Теперь каждой из сторон на протяжении двух дней будет предоставлено до 16 часов на изложение доводов. Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу после нападения его сторонников на здание Конгресса.