Американский Сенат признал конституционным процедуру импичмента Дональда Трампа. Вместе с демократами такую резолюцию поддержали шестеро республиканцев, однопартийцев экс-президента страны. Впрочем, как говорят эксперты, это еще не значит, что впоследствии они также поддержат решение об импичменте. За это должны проголосовать две трети палаты, такого количества сенаторов у демократов нет. В первый день слушаний в Сенате выступили обвинители из Палаты представителей Конгресса и адвокаты Трампа. Теперь каждой из сторон на протяжении двух дней будет предоставлено до 16 часов на изложение доводов. Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу после нападения его сторонников на здание Конгресса.
2021-02-10T08:31:14+03:00
2021-02-10T08:31:14+03:00
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08:31, 10 февраля 2021
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