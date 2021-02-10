Доклад о крушении Boeing 737 в Индонезии опубликуют сегодня.

Власти обнародуют данные о ходе расследования. Среди причин, из-за чего лайнер мог упасть в Яванское море, эксперты называют плохие погодные условия, техническую неисправность и ошибку экипажа. Пилоты столкнулись с отказом техники, на одном из двигателей вышел из строя автомат тяги и в итоге нарушили инструкцию, пытаясь решить проблему. К такому выводу члены комиссии пришли, получив данные с бортового самописца, который фиксирует параметры полета, пишет газета The Wall Street Journal.

Лайнер принадлежал местной авиакомпании Sriwijaya Air. Боинг 737 9 января вылетел из Джакарты в город Пантианак, однако в пункт назначения не прибыл. Самолет рухнул в Яванское море вскоре после взлета. Установлено, что лайнер не летал большую часть прошлого года. Полеты с пассажирами на борту он возобновил всего за 2,5 недели до крушения.

В результате авиакатастрофы погибли 62 человека, все, кто был на борту.