Комиссия Госдумы обсудит вовлечение несовершеннолетних в протесты и враждебные действия по манипулированию детьми

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне сегодня обсудит вовлечение несовершеннолетних в протесты и враждебные действия соцсетей по манипулированию детьми.

Официальный представитель российского МИДА Мария Захарова ранее призвала иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела России. По ее словам, им лучше заняться урегулированием проблем в своих странах.

Захарова, в частности, отметила, что Запад показал, насколько он не в силах централизованно и качественно решать вопрос с коронавирусом.