Арестованные после акций протеста в различных регионах пожаловались на плохие условия содержания в спецприемниках, пишет «Новая газета». В некоторых случаях речь идет, по их словам, и об антисанитарии.

Одна из наиболее тяжелых ситуаций, по утверждениям газеты, сложилась в спецприемнике в Смоленске. По утверждениям тех, кто там находился в рамках административного ареста после акций в поддержку Алексея Навального, в камерах были нерабочие раковины и демонтированные краны, а отверстие в полу, заменяющее унитаз, также было закрыто листом ДСП. В результате справлять нужду, по словам задержанных на акции 31 января, приходилось в ведро.

В Челябинске, как отмечается, основные жалобы сводились к тому, что в камерах было очень холодно, в результате чего приходилось затыкать окна одеялами. Кроме того, в одном помещении могли оказаться курящие и некурящие люди: их не разделяли. Не было, по словам арестованных, питьевой воды.

Жалобы поступают также из спецприемников в Пермском крае, Самарской и Свердловской области, а также Хабаровского края: например, на круглосуточно работающий свет и непригодные для нормального сна кровати.

Ранее жалобы на условия содержания поступали также и из спецприемника «Сахарово» в Новой Москве.