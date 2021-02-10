Российским биатлонистам запретили публиковать в соцсетях госсимволы во время стартующего сегодня ЧМ в Словении

Российским биатлонистам запретили публиковать в соцсетях государственные символы во время стартующего сегодня чемпионата мира в Словении. Нарушителям могут вынести предупреждение.

Запрет касается не только спортсменов, но также тренеров и других специалистов российской делегации. С такой настоятельной рекомендацией выступил Международный союз биатлонистов. Российские флаг, герб и гимн запрещено использовать на чемпионатах мира из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Они вступили в силу в декабре и рассчитаны на два года. В течение этого срока Россия отстранена от участия в Олимпийских играх и чемпионах мира. На ближайшем турнире в Словении российские спортсмены выступят в статусе команды Союза биатлонистов России. Разрешено использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип Союза биатлонистов России. Во время всех официальных церемоний с участием россиян будет звучать гимн IBU.

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. Первой гонкой станет смешанная эстафета, она начнется сегодня в 17 часов по Москве. Всего на первенстве будет разыграно 12 комплектов наград.