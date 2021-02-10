Экспертная группа ВОЗ сочла маловероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения сочла маловероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. При этом прямое попадание на рынок инфекции от летучих мышей в Ухани также сомнительно, — рассказал глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек. Он отметил, что исследование ранних случаев заболевания может помочь понять природу вируса.

Первая экспертная группа ВОЗ посетила Ухань в начале 2020 года. Тогда они высказали предположение, что вирус мог передаться от летучих мышей.