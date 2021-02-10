Губернатор Токио решила пропустить разговор с руководством МОК из-за сексистских высказываний

Губернатор Токио решила пропустить разговор с руководством Международного олимпийского комитета из-за сексистских высказываний. Политик Юрико Коикэ накануне сказала, что не будет участвовать в телефонной беседе, намеченной на 17 февраля, передает ТАСС. Ранее в центре скандала оказался глава оргкомитета Олимпиады в Токио Есихиро Мори. Поводом для критики в его адрес стали его слова о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний.
2021-02-10T06:36:26+03:00
2021-02-10T06:36:26+03:00
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06:36, 10 февраля 2021
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