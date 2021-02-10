Режиссер Алексей Красовский заявил, что передал команде Алексея Навального свою премию «Ника»

Кинематографист пояснил в «Инстаграме», что решил поддержать тех, кто снимает сильные фильмы и получает вместо наград уголовные дела. Ранее Фонд борьбы с коррупцией*, внесенный властями в список иностранных агентов, выпустил фильм-расследование под названием «Дворец для Путина». В нем утверждается, что для президента на деньги его друзей была построена тайная резиденция на берегу Черного моря. Владимир Путин заявил, что здание под Геленджиком ему не принадлежит, затем владельцем себя объявил давний знакомый Путина, миллиардер Аркадий Ротенберг. На портале YouTube фильм набрал более 110 миллионов просмотров.

* Фонд борьбы с коррупцией — организация, которую власти России считают иностранным агентом