Куйбышевский райсуд Петербурга рассмотрит сегодня дело рэпера Вячеслава Машнова, известного как Слава КПСС

Ранее на него составили протокол из-за мелкого хулиганства, которое полицейские разглядели во время акции сторонников Алексея Навального.

Заседание по делу Машнова назначено на десять утра. Судя по части протокола, который в соцсетях опубликовал сам рэпер, его будут судить за выкрики на Невском проспекте. По версии сотрудников полиции, в них были названия половых органов и грубая нецензурная брань. Этим музыкант демонстрировал своё неуважение к обществу. Напомню, что Славу КПСС заметили на Невском проспекте вечером второго февраля. Именно в этот день политику Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Сторонники оппозиционера вышли на несогласованную акцию в центр Петербурга. Выходил ли рэпер в поддержку Навального или он просто гулял по Невскому — неизвестно. Хотя в день задержания — в минувшую субботу — сам Машнов отметил, что задержали его именно за участие в митинге.

В соответствии с административном кодексом рэперу Славе КПСС грозит штраф до тысячи рублей или арест на срок до пятнадцати суток.