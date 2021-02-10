Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций, связанных с РФ

Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций, связанных с Россией, подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Москва не настроена на улучшение отношений.



Боррель накануне выступал в Европарламенте, где его раскритиковали за безрезультатный визит в Москву. Ранее в ЕС новые санкции связывали с арестом политика Алексея Навального.