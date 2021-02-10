В Великобритании обнаружены еще две мутации коронавируса, сообщает телеканал Sky News

По его данным, штамм, найденный в Бристоле, вызывает у специалистов определенное беспокойство. Ранее в Британии был выявлен вариант коронавируса, заразнее прежнего, который стал причиной нового общенационального карантина и приостановки воздушного сообщения королевства с рядом стран.