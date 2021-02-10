Один из пяти раненных в результате стрельбы в клинике американского штата Миннесота скончался в больнице

Об этом сообщает телеканал CNN. Как заявил сотрудник местной полиции, 67-летний мужчина, подозреваемый в нападении, был задержан. По словам представителя полиции, стрельба была нацелена на медицинское учреждение или на кого-то, связанного с клиникой.