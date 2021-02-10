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05:34, 10 февраля 2021

В МИДе сообщили о возможном закрытии в середине весны генконсульства США во Владивостоке

В ведомстве отметили, что это одностороннее решение Госдепартамента США, передает ТАСС. В декабре 2020 года американский госсекретарь Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге.



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