В МИДе сообщили о возможном закрытии в середине весны генконсульства США во Владивостоке

В ведомстве отметили, что это одностороннее решение Госдепартамента США, передает ТАСС. В декабре 2020 года американский госсекретарь Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге.