Дональд Трамп, по информации издания Politico, недоволен своей защитой по делу об импичменте

Источник рассказал телеканалу CNN, что бывший президент был на грани крика, когда один из его адвокатов произнес вступительную речь. Сенат США большинством голосов сегодня признал конституционным импичмент в отношении Трампа, и судебный процесс будет продолжен. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков 6 января, когда его сторонники ворвались в здание Конгресса.
2021-02-10T05:33:30+03:00
2021-02-10T05:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:33, 10 февраля 2021
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