По сведениям источника ТАСС, следствие проверяет информацию о возможном подкупе свидетелей по делу Михаила Ефремова

Обвиняемыми в даче ложных показаний стали три свидетеля, которые выступали в суде по делу артиста о ДТП со смертельным исходом. Как передает агентство, были допрошены актер Михаил Ефремов и его бывший адвокат Эльман Пашаев. Ранее стало известно, что Ефремова этапировали из белгородской колонии в Москву.