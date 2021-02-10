Эксперты при ООН подсчитали, что хакеры из КНДР за два года похитили более 300 миллионов долларов в криптовалюте

Средства были получены путем взлома компьютерных систем финансовых учреждений и криптовалютных бирж. Как предполагают специалисты, эксперты, деньги могли пойти на финансирование ракетной и ядерной программ Северной Кореи. Об этом сообщает японское агентство «Киодо» со ссылкой на доклад группы экспертов комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН.