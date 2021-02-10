Ректор парижского Института политических исследований подал в отставку из-за сексуального скандала

Фредерик Мион выразил надежду, что это позволит вернуть спокойствие, необходимое для общей работы. При этом он подчеркнул, что в университете не было выявлено системного замалчивания преступлений на сексуальной почве. Его заявление размещено на сайте вуза. В изнасилованиях молодых людей обвинили политолога Оливье Дюамеля. Институт политических исследований в свое время окончили четыре президента Франции, в том числе действующий лидер Эммануэль Макрон.