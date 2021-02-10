Две российские ленты попали в короткие списки претендентов на «Оскар»

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» о расстреле демонстрации в Новочеркасске оказался среди 15-ти картин в категории «Иностранный художественный фильм». В номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» отбор прошла лента «Гунда» режиссера Виктора Косаковского о жизни свиньи по кличке Гунда и ее поросят. Исполнительным продюсером картины стал голливудский актер Хоакин Феникс, сыгравший, в частности, Джокера. Номинантов на «Оскар» назовут 15 марта, а церемония вручения состоится 25 апреля.