Арестованные из-за митингов в поддержку Навального сообщили из спецприемника в Сахарово об угрозах от силовиков

По их словам, сотрудники Следственного комитета допрашивали их по одному из-за публикации в сети антипутинского ролика, который был снят в спецприемнике. Арестованным угрожают возбуждением уголовных дел по статье об оскорблении представителей власти, а также применением электрошокеров, сообщает «Радио Свобода», которое власти принудительно внесли в список СМИ-иноагентов. В Сахарово в Новой Москве находится Центр временного содержания иностраннных граждан. Доставлять туда задержанных в связи с политическими акциями стали потому, что другие столичные спецприемники переполнены.
Самое обсуждаемое
Дискуссия о статье Г.Явлинского «Без путинизма и популизма». Ответ Льву Шлосбергу Навальный знал, что если он приедет в Россию, его посадят. Он решил приехать и сесть. Это тактика его политической игры. Тюрьма используется Навальным для того, чтобы вызвать поддержку и попытаться заткнуть рот всем критикам, кто не из Кремля…
Мария Захарова назвала «предательством» призывы сторонников политика Алексея Навального ввести санкции против России По словам Захаровой, тема Навального не касается Евросоюза, который хотел устроить России «публичную порку» во время визита в Москву представителя по внешней политике Жозепа Борреля…
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…