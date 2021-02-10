Арестованные из-за митингов в поддержку Навального сообщили из спецприемника в Сахарово об угрозах от силовиков

По их словам, сотрудники Следственного комитета допрашивали их по одному из-за публикации в сети антипутинского ролика, который был снят в спецприемнике. Арестованным угрожают возбуждением уголовных дел по статье об оскорблении представителей власти, а также применением электрошокеров, сообщает «Радио Свобода», которое власти принудительно внесли в список СМИ-иноагентов. В Сахарово в Новой Москве находится Центр временного содержания иностраннных граждан. Доставлять туда задержанных в связи с политическими акциями стали потому, что другие столичные спецприемники переполнены.