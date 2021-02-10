Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в короткий список претендентов на «Оскар»

В перечне еще 14 кинолент, передает «Интерфакс». Картина «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Фильм получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

Номинантов на «Оскар» объявят 15 марта, а вручение премии американской киноакадемии состоится 25 апреля. Церемонию перенесли с февраля из-за пандемии.