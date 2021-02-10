Госдума одобрила во втором чтении законопроект об увеличении штрафов за неповиновение полиции

В пояснительной записке говорится, что нынешний штраф до тысячи рублей не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний, поскольку игнорирование требований сотрудников полиции подрывает основы управления в государстве. Авторы законопроекта предлагают увеличить штраф до двух-четырех тысяч, а в случае повторного нарушения — до 10-20 тысяч.