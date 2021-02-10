Шесть республиканцев в Сенате и 50 демократов проголосовали за признание конституционным импичмента Дональду Трампу

Для того, чтобы признать бывшего президента виновным, голосов нужно больше – 67. Процедура импичмента продолжается. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса.