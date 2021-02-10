Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует возобновлять спортивную карьеру

В эфире телеканала «МАТЧ ТВ» российский боец смешанных единоборств сказал, что не будет отстаивать свой титул и готов его освободить. Нурмагомедов трижды защитил чемпионский пояс и в октябре, после очередной победы, объявил, что больше не будет выступать. В руководстве Абсолютного бойцовского чемпионата не исключали, что Нурмагомедов вернется.