Президент Венесуэлы объявил, что первая партия российской вакцины «Спутник» поступит на следующей неделе

Николас Мадуро сказал, что первую очередь прививки сделают всему медперсоналу в Венесуэле, тем, кто наиболее подвержен заражению. Затем, по словам президента, начнут вакцинировать педагогов и представителей политического движения «Мы –Венесуэла» в полном составе, передает ТАСС.