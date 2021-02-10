Американский Сенат признал конституционным импичмент в отношении Дональда Трампа

«За» проголосовали 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Для признания Трампа виновным нужны будут 67 голосов. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу толпы, которая 6 января ворвалась в здание Конгресса.