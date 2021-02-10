Сенат США большинством голосов признал конституционным импичмент в отношении Дональда Трампа

Критики процедуры отмечали, что политик уже покинул пост президента. Теперь процесс импичмента будет продолжен. Демократы хотят, чтобы Трампу запретили возможность баллотироваться на высший государственный пост после того, как его сторонники 6 января штурмовали здание Конгресса.