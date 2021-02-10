На фоне пандемии Disney объявила, что закроет киностудию, которая создала серию мультфильмов «Ледниковый период»

В компании это объясняют нынешними экономическими реалиями. Blue Sky Studios прекратит работу в апреле. Из студии уволят 450 сотрудников. Издание Variety пишет, что сотрудников могут устроить в двух других анимационных подразделениях Disney.
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