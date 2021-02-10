Китайский космический аппарат сегодня должен выйти на орбиту Марса

Пятитонный «Тяньвэнь-1» был запущен в Земли в июле прошлого года. До мая межпланетная станция будет проводить фотосъемку поверхности планеты. Затем с орбиты будет спущен марсоход с аппаратурой для исследования Марса. Накануне на орбиту Марса вышел первый арабский спутник, запущенный летом прошлого года Объединенными Арабскими Эмиратами. А 18 февраля к планете должен прибыть новый американский марсоход.