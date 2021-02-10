Минздрав расширил перечень граждан, которые должны получать прививки от коронавируса в первую очередь

В группу с приоритетом первого уровня попали лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах-миллионниках. Ранее к приоритетной группе для получения прививок уже были отнесены работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, а также лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и люди с некоторыми хроническими заболеваниями.

