Удмуртия стала первым регионом в России, где решили отменить требование носить маски

Как объявил глава республики Александр Бречалов, с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, передаёт ТАСС. В то же время глава региона призвал при поездках в общественном транспорте, а также в магазинах и театрах. В ноябре Роспотребнадзор рекомендовал властям ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах в качестве борьбы с распространением коронавируса.