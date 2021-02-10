На розничную сеть H&M в России завели уголовное дело

Компанию обвиняют в неуплате пошлин на 3 миллиарда рублей.

Федеральная таможенная служба заподозрила российское подразделение крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой в том, что оно с 2016 по 2019 год не задекларировало часть лицензионных сборов, которые платит шведской материнской компании при импорте товаров, пишет Bloomberg. Источник агентства рассказал, что в 2019-м H&M использовала свыше 3 миллиардов рублей, чтобы покрыть расхождение, обнаруженное после аудита. Теперь российскому подразделению компании может грозить штраф вдвое больше этой суммы, а его высшему руководству — лишение свободы. По данным Bloomberg, дело было заведено в декабре прошлого года. Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что в отношении ее российской «дочки» начато расследование, не уточнив подробностей. В компании сказали, что не получили информацию от российских властей.

В Федеральной таможенной службе ситуацию пока не комментировали.