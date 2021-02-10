Комиссия ГД по иностранному вмешательству обсудит на заседании несогласованные акции и влияние на них стран Запада

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству обсудит сегодня на заседании несогласованные акции и влияние на них стран Запада.

Комиссия утверждает, что зафиксировала поддержку протестующих в социальных сетях и подробное описание мест проведения митингов на сайте посольства США как в этом, так и в прошлом году. Кроме того, депутаты отмечают, что обнаружен след украинских спецслужб в распространении призывов выйти на улицы российских городов. Об этом написал председатель комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарев. ПО его словам, в первую очередь манипуляции направлены на молодежь и детей и подобные действия производятся в социальных сетях TikTok, Facebook, Twitter, Instagram и сервисе Youtube. Все эти факты будут детально рассмотрены на заседании комиссии, заключил Василий Пискарев. Он подчеркнул, что протесты «сопровождались высокой степенью радикализации» и прошли в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли по всей России в конце января.